IPL 2023: KKR को धूल चटाकर अंतिम 4 में पहुंची LSG, अब RCB और MI में से एक किसी एक को मिलेगी प्लेऑफ्स की टिकट

Indian Premier League 2023 के प्लेऑफ्स की तीन टीमें तय हो गई हैं. लखनऊ सुपर जाइंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर अगले दौर में जगह बना ली है.

