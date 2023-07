KKR Vs RCB: शार्दुल ठाकुर की तूफानी पारी देख ट्विटर पर केकेआर फैंस बोले, 'यूं ही नहीं मिला है लॉर्ड का टाइटल'

डीएनए हिंदी: केकेआर बनाम आरसीबी (KKR Vs RCB) मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने मुश्किल वक्त में अपनी टीम के लिए जोरदार पारी खेली है. उन्होंने 5 विकेट गिरने के बाद मोर्चा संभाला और एक छोर से दनादन चौके-छक्के बरसाने शुरू कर दिए. उनकी इनिंग देखकर फैंस ही नहीं ओनर शाहरुख खान भी काफी खुश लगे. शार्दुल को दूसरे छोर से रिंकू सिंह का अच्छा साथ मिला और दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी सिर्फ 46 गेंदों में की.

लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का जलवा

सोशल मीडिया पर फैंस उनकी तूफानी पारी देखकर बहुत खुश हैं. खास बात यह है कि एक बार फिर मुश्किल स्थिति में शार्दुल ठाकुर अपनी टीम के लिए संकटमोचक बने हैं. 29 गेंदों में 68 रन बनाकर शार्दुल आउट हुए.

यह भी पढ़ें: ईडन गार्डंस में रसल का बल्ला उगलता है आग, डेथ ओवर्स में ठोक चुके हैं 95 छक्के

केकेआर के फैंस उनकी पारी देखने के बाद आरसीबी पर चुटकी लेने का मौका भी नहीं छोड़ रहे.

RCB prepared for Andre Russell, Lord Shardul Came OUT OF SYLLABUS 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/oGk5YlnhPo

फैंस शार्दुल ठाकुर की पारी देखने के बाद कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि आखिर इस ऑलराउंडर को लॉर्ड का टाइटल क्यों मिला है.

Everyone knows who he is..



LORD SHARDUL 💜 #KKRvRCB | #AmiKKR | #TATAIPL 2023 pic.twitter.com/87fijKt5Y6