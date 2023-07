IPL 2023: कैच लेते हुए केन विलियमसन को लगी थी तगड़ी चोट, अब बैसाखी लेकर चलने को हुए मजबूर

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन (Kane Williamson) के लिए यह साल अभी तक अच्छा नहीं रहा है. आईपीएल (IPL) 2023 के पहले ही मुकाबले में वह चोटिल हो गए और पूरे सीजन से बाहर हो गए. आईपीएल 2022 की निराशाओं को दूर करने के लिए न्यूजीलैंड टीम के इस खिलाड़ी ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली वनडे सीरीज को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) के 16वें संस्करण में खेलने का फैसला किया. लेकिन उनकी किस्मत ने पहले ही मुकाबले में उनका साथ नहीं दिया और चोट की वजह से पूरे सीजन से केन विलियमसन बाहर हो गए.

31 मार्च को खेले गए IPL 2023 के पहले मुकाबले में केन विलियमसन एक कैच लपकने की कोशिश में अपना घुटना चोटिल कर बैठे. दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा था. चेन्नई की टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही थी. इस दौरान फिल्डिंग करते हुए विलियमसन ने बाउंड्री लाइन पर एक कैच लपकने की कोशिश की लेकिन वह अपना अपना घुटना चोटिल कर बैठे. कोच को उम्मीद थी कि शायद गंभीर चोट न हो लेकिन बाद में पता चला कि घुटने में फ्रैक्चर है और विलियमसन पूरे सीरीज से बाहर हो गए.

Awful injury yesterday. Suspicious of potential ACL rupture. Thoughts with Kane Williamson. Get well soon! #IPL23 pic.twitter.com/OHfahWNREN