SRH Vs LSG मैच के दौरान दर्शकों ने पार कर दी थी हर हद, कोच जोंटी रोड्स ने बताई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई 

डीएनए हिंदी: खेल में हार-जीत तो लगी रहती है लेकिन कभी-कभी मैदान पर मौजूद दर्शक बेकाबू होकर खतरनाक कदम उठा लेते हैं. सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स (SRH Vs LSG) के बीच हुए मुकाबले के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ. लखनऊ के फील्डिंग कोच जोंटी रोड्स ने इसका खुलासा किया है कि कैसे कुछ दर्शक बेकाबू हो गए और उन्होंने बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे प्रेरक मांकड के सिर पर वार करने की कोशिश की थी. ऐसी घटना दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए दिल दुखाने वाली और निराशाजनक है.

गुस्साए फैंस ने किया प्रेरक मांकड के सिर पर हमला

बता दें कि मैच के दौरान ऐसी खबर सामने आई थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट पर हैदराबाद के क्राउड ने नट और बोल्ट से हमला कर दिया था. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए मैच को रोकना भी पड़ा. हालांकि अब जोंटी रोड्स ने बताया कि दर्शकों ने प्रेरक मांकड पर हमला किया था. लखनऊ के फील्डिंग कोच ने ट्वीट कर बताया कि डगआउट पर नहीं बल्कि कुछ लोगों ने प्रेरक मांकड़ पर हमला किया था जब वह लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे तभी उनके सिर पर आकर कुछ लगा.

Not at the dugout, but at the players. They hit Prerak Mankad on the head while he was fielding at long on. #noton https://t.co/4yxmuXh7ZF