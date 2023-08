IPL 2023: Harry Brook का फ्लॉप शो जारी, लगातार 2 मैच में 0 पर आउट होने के बाद फैंस ने उड़ाया मजाक  

डीएनए हिंदी: आईपीएल 2023 में महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों में हैरी ब्रुक का भी नाम है. सनराइजर्स हैदराबाद ने 1325 करोड़ रुपये में उन्हें अपने साथ जोड़ा है. हालांकि इस खिलाड़ी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. सोशल मीडिया पर फैंस ब्रुक की फॉर्म (Harry Brook) की आलोचना कर रहे हैं. इंग्लैंड के इस तूफानी बल्लेबाज की क्षमता और फॉर्म को देखते हुए ही टीम ने उन पर भरोसा जताया था लेकिन अब तक वह उस पर खरे नहीं उतर सके हैं. सोशल मीडिया पर लगातार 2 मैच में बिना खाता खोले आउट होने का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है.

IPL 2023 में लगातार खराब फॉर्म में हैं ब्रुक

आईपीएल 2023 में हैरी ब्रुक ने एक शतक भी लगाया है लेकिन उस मुकाबले को छोड़ दिया जाए तो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी इसलिए भी खिंचाई कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेंचुरी ठोकने के बाद कहा था कि भारत में मेरे आलोचकों को मैंने जवाब दे दिया है.



This is Harry brook, SRH & English batsman.



He was sold for ₹13.25 crore in IPL, A week ago he hit a brilliant 100 but he trolled Indian fans in his statement, since then he is able to score just 34 runs in 5 innings with 2 🦆.



Don’t be arrogant when you are at your peak,… pic.twitter.com/JHcQEL1QEJ