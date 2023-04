IPL 2023: केकेआर को लगा बड़ा झटका, तूफानी ऑलराउंडर ने लिया टीम से अलग होने का फैसला

Shakib Al Hasan Pulls Out His Name: शाकिब अल हसन ने आईपीएल 2023 से अपना नाम वापस ले लिया है. केकेआर के लिए यह बड़ा झटका है क्योंकि शाकिब अच्छी फॉर्म में हैं.

Big Blow For KKR As Shakib Al Hasan Pulls Out His Name