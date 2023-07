GT vs RR: Sanju Samson के 6 छक्कों ने बदला मैच का रुख, फिर Shimron Hetmyer ने मचाया गर्दा

डीएनए हिंदी: रविवार को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 23वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिय. इस रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 177 रन बनाए. 178 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 55 के स्कोर पर ही अपने 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद संजू सैमसन क आतिशी पारी ने मैच का रुख पटला और फिर शिमरन हेटमायर ने बचा हुआ काम पूरा किया और 4 गेंद पहले ही टीम को 3 विकेट से जीत दिला दी.

इंडियन प्रीमियर लीग के इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ऋद्धिमान साहा पहले ही ओवर में 4 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद शुभमन गिल ने 45 रनों की पारी खेली और साई सुदर्शन के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया. सुदर्शन के 20 रन बनाकर आउट होने के बाद हार्दिक पंड्या ने मोर्चा संभाला और 19 गेंदों में 28 रन की पारी खेली. 100 के भीतर 3 विकेट गिर जाने के बाद डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने टीम को 170 के पार पहुंचाया.

A competitive 1⃣7⃣7⃣/7⃣ on the board!



