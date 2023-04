GT vs KKR: कोलकाता के खिलाफ मैच से बाहर हुए हार्दिक पंड्या, अब राशिद खान संभालेंगे टीम की कमान

Indian Premier League 2023: हार्दिक पंड्या की तबियत खराब होने की वजह से आज के मैच में राशिद खान गुजरात टाइटंस की कमान संभाल रहे हैं.

ipl 2023 gt vs kkr hardik pandya not playing gujarat titans vs kolkata knight riders match updates