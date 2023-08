GT Vs DC: मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी ने तहस-नहस की दिल्ली की पारी, पावरप्ले में आधी टीम लौटी पवेलियन

डीएनए हिंदी: गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स (Gujrat Titans Vs Delhi Capitals) के बीच जारी मुकाबले में दिल्ली की हालत पतली दिख रही है. मोहम्मद शमी ने पावरप्ले में ही 4 खिला़ड़ियों को चलता कर दिया. दिल्ली कैपिटल्स के 5 विकेट सिर्फ 23 के स्कोर पर गिर चुके हैं. शमी की घातक गेंदबाजी का पहला शिकार फिलिप सॉल्ट बने. सॉल्ट को मैच की पहली ही गेंद पर उन्हें कैच आउट करा दिया. पावरप्ले में 3 ओवर में 7 रन देकर उन्होंने 4 विकेट लिए हैं.

मोहम्मद शमी के सामने दिल्ली कैपिटल्स

अनुभवी पेसर मोहम्मद शमी आईपीएल 2023 में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ तो उन्होंने कमाल ही कर दिया. बैटिंग के लिए अनुकूल बताई जा रही पिच पर उन्होंने दिल्ली के बल्लेबाजों को जमने का मौका नहीं दिया. पहली ही गेंद पर उन्होंने पहला विकेट ले लिया.

सोशल मीडिया पर मोहम्मद शमी के प्रदर्शन की जमकर तारीफ हो रही है. इन 4 विकेट के साथ ही अब पर्पल कैप भी उनके सिर पर सज गया है.

Mohammed Shami is now Purple Cap holder of this IPL 2023.



Incredible, Shami. pic.twitter.com/5bRWQcrEB4