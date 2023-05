IPL 2023 Final: अगर बारिश ने धो दिया मैच, तो कैसे होगा चैंपियन का फैसला? जानें सारे नियम यहां

IPL Final Day Rain Rules: अगर आईपीएल 2023 के फाइनल मैच में भी भारी बारिश हुई तो विजेता कैसे चुना जाएगा इसको लेकर फैंस काफी परेशान हैं. कुछ फैंस पूछ रहे हैं कि क्या 2019 वर्ल्ड कप की तरह बाउंड्री के आधार पर विजेता चुना जाएगा. जानें सभी नियम यहां.

