IPL 2023: ऐसा क्या मिल गया कि Gautam Gambhir हो रहे हैं इतने खुश, Irfan Pathan भी पूछ रहे हैं खुशी का राज

डीएनए हिंदी: विराट कोहली (Virat Kohli) और गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का मामला 5 दिन पहले शुरू हुआ था और अभी तक शांत नहीं हुआ है. शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोहली ने बीसीसीआई के अधिकारियों को बताया कि उन्होंने गौतम गंभीर से ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा था. कोहली ने अपने ऊपर लगाए गए जुर्माने के बारे में भी नराजगी जताई. विराट कोहली और गौतम गंभीर के मामले पर भारतीय टीम पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी अपनी राय रखी थी. इरफान पठान ने 2016 के दौरान एक मैच की याद दिलाई, जब धोनी राइजिंग पुणे सुपरजाइंट्स के लिए खेल रहे थे और गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के कप्तान थे.

उस मुकाबले में गंभीर ने धोनी के सामने सभी फील्डर्स को लगा दिया था और स्पिन गेंदबाजों के गेंदबाजी कराते हुए 22 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाने दिए थे. उस मैच को याद करते हुए इरफान पठान ने कहा कि गौतम गंभीर ने धोनी के इगो के साथ खिलवाड़ किया था. इरफान पठान और गौतम गंभीर के एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. इस वीडियो को इरफान ने 11 सप्ताह पहले शेयर किया था. जिसके गौतम गंभीर दाल चावल खा रहे हैं. इस दौरान गंभीर के चेहरे पर लगातार मुस्कान बनी हुई है.

Irfan Pathan owned Ms Dhoni in Hindi Commentary, "Gautam Gambhir played with the ego of MS Dhoni when he was the captain of KKR. He was the only one who succeeded in rattling him for years." pic.twitter.com/ZmENMFUkVU