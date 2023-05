IPL Final: CSK के इस धुरंधर ने GT के गेंदबाजों की हर बार उड़ाई है धज्जियां, जड़ चुका है लगातार 4 फिफ्टी

Indian Premier League Final: ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन 14 पारियों में 564 रन बनाए हैं. उनका हाई स्कोर 92 रन रहा है और 4 अर्धशतक भी लगा चुके हैं.

