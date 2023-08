IPL Final: फाइनल से पहले ही इस टीम को देख छूट रहे CSK के पसीने, धोनी के सबसे करीबी ने बताई वजह

डीएनए हिंदी: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) 2023 के आखिरी दो मुकाबले बचे हैं. आज होने वाले एलिमिनेटर 2 में गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) का सामना मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से होगा. जीतने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के साथ फाइनल खेलेगी, जिसने गुजरात टाइटंस को पहले क्वालीफायर्स में हराया था. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 28 मई को खेला जाएगा. इस मुकाबले के लिए अभी से टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है. फैंस धोनी की टीम को फाइनल में देखने का मौका नहीं गंवाना चाहते हैं. स्टेडियम के बाहर लंबी लाइनें भी देखी गईं और वहां हंगामा भी हुआ. ये सब फाइनल मुकाबले के लिए हो रहा है. ज्यादातर फैंस मुंबई और चेन्नई को फाइनल में देखना चाहते हैं लेकिन चेन्नई के बॉलिंग कोच कुछ और ही चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: WTC final जीतने वाली टीम होगी मालामाल, फाइनल से बाहर होने वाली टीमों को भी दिए जाएंगे करोड़ों रुपए

लखनऊ सुपर जाइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए पहले एलिमिनेटर मुकाबले के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच ड्वेन ब्रावो ने बताया कि वह मुंबई इंडियंस को सबसे खतरनाक टीम मानते हैं. आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के इतिहास में अब तक 6 बार फाइनल में पहुंची है और 5 खिताब जीतने में सफल रही है. फाइनल में इतना शानदार प्रदर्शन अभी तक किसी टीम का नहीं रहा है. चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इससे पहले 9 बार फाइनल में पहुंची है और सिर्फ 4 बार खिताब जीत सकी है. चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल मुंबई इंडियंस ने 3 बार हराया है तो सिर्फ एक बार चेन्नई की टीम फाइनल में मुंबई को हरा सकी है.

.@DJBravo47 said, “I don’t want to face MI in the finals,” & our hearts have been beating faster ever since! 👀



The Champion opens up about his dear friendship with @mipaltan’s batting coach - @KeironPollard55 & how he wants no rivalry tension with him! 😲



But fans are still… pic.twitter.com/Pt5glWN19l