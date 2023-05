IPL 2023: ‘ऐसे ही नवीन को उठा के पटक दो’ पढ़ें Virat Kohli के नए वीडियो पर ऐसा क्यों लिख रहे लोग

Virat Kohli vs Naveen Ul Haq: विराट कोहली और नवीन उल हक की लड़ाई अभी भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

ipl 2023 fans reacts-on virat kohli new video after fight with naveen ul haq fight