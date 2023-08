IPL 2023: टीम हारी लेकिन जीता प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड, 'बताया किसकी वजह से हारे इतना करीबी मुकाबला

डीएनए हिंदी: शनिवार की रात दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की हार ज्यादातर क्रिकेट फैंस को हजम नहीं हो रही है.

टीम की हार के बाद दिल्ली के खेमे में खिलाड़ियों से लेकर स्टाफ तक के चेहरे मायूस नजर आए. इस मुकाबले में दिल्ली एक समय 11 ओवर में 111 रन बना चुकी थी. यही नहीं उनके सिर्फ एक विकेट ही गिरे थे. फिल साल्ट (Philip Salt) और मिचेल मार्श (Mitchell Marsh) अपने अपने अर्धशतक पूरा कर खेल रहे थे. इसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और 150 तक पहुंचने में टीम ने 5 विकेट और गिरा दिए. 111 के स्कोर पर दिल्ली की हालत काफी अच्छी थी और अगले 9 ओवर में जीत के लिए सिर्फ 86 रन की दरकार थी.

फिल साल्ट और मिचेल मार्श के बाद दिल्ली का कोई बल्लेबाज नहीं टिक सका और टीम सिर्फ 188 के स्कोर तक पहुंच सकी. इससे पहले मिचेल मार्श ने शानदार गेंदबाजी की और 4 विकेट हासिल किए थे. उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की वजह से मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया गया था. हार के बाद मिचेल मार्श ने टीम की हार की वजह भी बताई. उन्होंने मैच के बाद कहा, "हमें अपने सभी खिलाड़ियों पर बहुत विश्वास है. हमारी टीम में कुछ अनुभवहीन खिलाड़ी हैं, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना होगा, आपको उन खिलाड़ियों को वहां परखना होगा. मुझे नहीं लगता कि हम आज उनके कारण हारे."

