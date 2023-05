IPL 2023: फिल सॉल्ट ने जड़ दिए 6 छक्के, दिल्ली ने 17वें ओवर में ही हासिल कर लिया विशाल लक्ष्य

Indian Premier League 2023 में दिल्ली की टीम पहली बार अंक तालिका में निचले स्थान पर ऊपर चढ़ने में कामयाब रही.

ipl 2023 dc vs rcb highlights phil salt stormy inning help delhi capitals to beat royal challengers bangalore