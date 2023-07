स्पोर्ट्स

CSK Vs RR: आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन, दर्शकों ने शुरू कर दिया था जश्न और यकीन से परे लेकिन चूक गए माही

MS Dhoni 2 6 In Last Over: महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर कहा जाता है लेकिन इस बार वह चूक गए. आखिरी ओवर में लगातार 2 छक्के लगा उन्होंने टीम की जीत तय कर दी.