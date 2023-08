CSK Vs PBKS: आखिरी 2 गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने लगाया जोरदार छक्का, ट्विटर पर ट्रेंड होने लगे बेस्ट फिनिशर माही

डीएनए हिंदी: चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स (CSK Vs PBKS) के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है. चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेाजी करते हुए 200 रन बनाए. इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को खेलने के लिए सिर्फ 4 गेंदें ही मिलीं लेकिन उन्होंने आखिरी 2 गेंदों पर शानदार छक्के लगाए. फैंस उनके गगनचुंबी छक्के देखकर काफी खुश हैं और सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है. उन्होंने 4 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 13 रन बनाए.

धोनी की पारी देख ड्वेन कॉन्वे भी खुश

चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से सबसे ज्यादा रन ड्वेन कॉन्वे ने बनाए. 52 गेंदों में 92 रन बनाकर कॉन्वे नाबाद रहे लेकिन वह अपना शतक पूरा नहीं कर सके. हालांकि उन्होंने भी कहा कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से धोनी को गगनचुंबी छक्के लगाते देखना बहुत मजेदार अनुभव था.

Devon Conway said, "it was very special to watch MS Dhoni's two sixes from the non striker's end. Unreal atmosphere". pic.twitter.com/Vo7fAGnYTR