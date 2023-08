CSK Vs PBKS: थाला-थाला के शोर के बीच चेन्नई और पंजाब की भिड़ंत, देखें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में किसको मिला मौका

डीएनए हिंदी: चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स (CSK Vs PBKS) के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच शुरू हो गया है. मैदान के हर ओर से महेंद्र सिंह धोनी के लिए थाला-थाला का शोर है. सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बेन स्टोक्स फिट नहीं होने की वजह से इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हार कर आई हैं. धोनी ब्रिगेड की कोशिश होगी कि होमग्राउंड में खेले जा रहे मैच में जीत के साथ पुरानी लय हासिल करें.

टॉस के लिए आए धोनी और हर ओर थाला-थाला की गूंज

इस आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी किसी भी ग्राउंड पर खेलने के लिए उतर रहे हैं तो थाला-थाला की आवाज हर कोने से आती है. मुकाबला चेन्नई में खेला जा रहा है और दर्शक अपने हीरो को देखकर बेकाबू हो रहे हैं. मैच की बात करें तो पिछले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सीएसके को 32 रनों से हराया था जबकि पंजाब की टीम को लखनऊ के खिलाफ मैच में 56 रनों की बड़ी हार मिली थी.

Look at the noise behind thala 🔊🔥#CSKvsPBKS #MSDhonipic.twitter.com/x5UK1JdQkx