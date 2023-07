CSK Vs LSG Scorecard: रोमांचक मुकाबले में 12 रन से जीती चेन्नई, होमग्राउंड पर फैंस को दिया शानदार तोहफा

डीएनए हिंदी: आईपीएल 2023 (IPL 2023) में चेन्नई सुपर किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला मेजबान टीम के नाम रहा. टॉस हारने के बाद चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए. जवाब में लखनऊ की टीम 205 रन ही बना सकी. 4 साल बाद चेपॉक स्टेडियम में आईपीएल मुकाबला हो रहा था और इसलिए बड़ी संख्या में फैंस पहुंचे थे.

CSK Vs LSG Score Updates

12 रन से चेन्नई ने जीता मैच



