IPL 2023: Shubman Gill के शतक ने टाइटंस को दिलाई फाइनल की टिकट, खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी CSK और GT

Indian Premier League 2023 के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा.

ipl 2023 csk vs gt shubman gill century helps gujarat titans to reach in final of indian premier league