IPL 2023: धोनी की टीम को करोड़ों का चूना लगा घर लौटेंगे बेन स्टोक्स, सोशल मीडिया पर आ गई मीम्स की बौछार 

डीएनए हिंदी: आईपीएल 2023 के मिनी ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ की बड़ी रकम में खरीदा था. शानदार फॉर्म में चल रहे स्टार ऑलराउंडर को इस सीजन में चेन्नई के तुरूप का इक्का माना जा रहा था. हालांकि पहले तो स्टोक्स के खराब फॉर्म और फिर उनकी चोट की वजह से उन्होंने काफी मैच नहीं खेले. अब वह दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आखिरी लीग मैच के बाद टीम के लिए उपलब्ध नहीं होंगे. सोशल मीडिया पर जमकर मीम्स वायरल हो रहे हैं और कुछ यूजर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि करोड़ों का चूना लगा वह देश लौट रहे हैं.

बेन स्टोक्स ने खेले 2 मैच बनाए 18 रन

बेन स्टोक्स ने इस सीजन में सिर्फ दो ही मैच खेले हैं और उसमें 7 और 8 रन बनाए. इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक ओवर डाला जिसमें 18 रन खर्च किए. अब सोशल मीडिया पर फैंस उनके एक-एक रन का हिसाब लगा रहे हैं और खूब मजाक उड़ा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Virat Kohli के साथ RCB की पूरी टीम ने मोहम्मद सिराज के घर की दावत, वीडियो में देखें खिलाड़ियों की मस्ती

कुछ फैंस सीएसके मैनेजमेंट को सलाह दे रहे हैं कि अगली बार से किसी एक खिलाड़ी पर इतने ज्यादा पैसे लुटाने के बजाय सोच-समझकर निवेश करना चाहिए.

Chalo this is fourth time m quoting this but finally Ben stokes is going home after doing nothing in this IPL. Next time invest smartly. As they say khelo dimag se. 👍 https://t.co/1Q9wDQaRCL