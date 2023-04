IPL 2023: खिलाड़ियों की रग रग पर BCCI की नजर, जानें आईपीएल में क्या करने वाला है क्रिकेट बोर्ड

Indian Premier League: भारतीय खिलाड़ी मैच और प्रैक्टिस के दौरान एक डिवाइज पहनेंगे, जिससे मेडिकल टीम उनके फिटनेस पर नजर रख पाएगी.

