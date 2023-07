Ind Vs SL 1ST T20: जिस बॉल पर छक्का मारते थे उसी पर विकेट गंवा बैठे सूर्यकुमार यादव, देखें

डीएनए हिंदी: टीम इंडिया के फैंस को उम्मीद थी पहले टी20 (India Vs Sril Lanka 1st T20) में सूर्यकुमार यादव तूफानी पारी खेलेंगी. हालांकि फैंस के हाथ निराशा ही लगी और वह सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो गए. सूर्या जिस गेंद पर आउट हुए उसे देखकर और भी निराशा हुई. दरअसल यह उस तरह की गेंद थी जिस पर उन्हें पहले कई बार छक्का मारते देखा गया. हालांकि दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की तेज-तर्रार पारियों और बाद में गेंदबाजों की अच्छी बॉलिंग के दम पर भारत ने पहला टी20 2 रनों से जीत लिया है.

करुणारत्ने ने आउट किया सूर्या को

श्रीलंका के गेंदबाज चमीका करुणारत्ने ने सूर्या को अपने जाल में फंसाया. सूर्यकुमार यादव अपनी चिर-परिचित शैली में स्क्वायर की दिशा में छक्का जड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क ठीक से नहीं हुआ और कैच थमा बैठे.

भानुका राजपक्षा ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की. सूर्या के आउट होने के बाद वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था क्योंकि यह उनका होमग्राउंड भी है. फैंस को उम्मीद थी कि घर में वह बड़ी पारी खेलेंगे.

यह भी पढ़ें: नोएडा बॉय शिवम मावी डेब्यू मैच में ही छा गए, 4 विकेट चटका लिखी टीम इंडिया के जीत की कहानी

सूर्या जब बैटिंग के लिए आए और क्रीज पर थे उस वक्त उनके होमग्राउंड के दर्शक सूर्या-सूर्या कहकर उन्हें चीयर भी कर रहे थे.

This is a reminder to 🏃🏃‍♀️ to your 📺📲 screens 𝐫𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐧𝐨𝐰 as #SuryakumarYadav has stepped out to bat!

#BelieveInBlue and watch another #SuryakumarYadav special unfold for #TeamIndia in the 1st Mastercard #INDvSL T20I ➡️ LIVE NOW on Star Sports & Disney+Hotstar! pic.twitter.com/froLBfk6x4