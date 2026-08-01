CTTC 2026 में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने जीता गोल्ड, फाइनल में मलेशिया को हराकर इतिहास

CTTC 2026 Champions: भारत और मलेशिया की महिला और पुरुष टीमों के बीच फाइनल खेला गया था. इस मैच भारत की पुरुष और महिला दोनों ही अपना-अपना मुकाबला जीत गई, जिसके साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया है.

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (CTTC 2026) में भारत की महिला और पुरुष दोनों ही टीमों का शुरुआत से दबदबा देखने को मिला है. इस टूर्नामेंट के टीम इवेंट में भारत की महिला और पुरुष की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई थी, जो भारत और मलेशिया की महिला और पुरुष टीमों के बीच खेला गया था. इस मैच पुरुष और महिला दोनों ही अपना-अपना मुकाबला जीत गई, जिसके साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट में भारत ने अब तक दो गोल्ड अपने नाम कर लिए हैं. हालांकि, मलेशिया की महिला और पुरुष की टीमों ने सिल्वर अपने नाम किया, जबकि इंग्लैंड ने ब्रांज जीता है.

कैसा रहा भारत और मलेशिया की पुरुषों का मुकाबला?

भारत और मलेशिया की पुरुष टीमों के बीच मुकाबला काफी रोमांचक रहा है. इस मैच में भारत ने 3-2 से जीत हासिल की है. हालांकि, टीम इंडिया के लिए जीत आसान नहीं रही. भारत के लिए मानव ठक्कर ने दमदार प्रदर्शन किया और टीम को जीत दिलाने में अब भुमिका निभाई है. पुरुष टीमों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला रहा और गोल्ड मेडल का नतीजा 5वें राउंड में निकला. भारतीय खिलाड़ी मानुष शाह ने जैवेन चोंग हराया और गोल्ड मेडल सुनिश्चित किया.

भारतीय महिला टीम ने जीता एकतरफा मुकाबला?

भले ही भारत और मलेशिया की पुरुष टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया हो. लेकिन भारत की महिला टीम ने एकतरफा फाइनल अपने नाम लिया. भारत ने मलेशिया की महिला टीम को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. स्वास्तिका, श्रीजा अकुला और यशस्विनी ने दमदार प्रदर्शन किया और तीनों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला टीम ने आसानी से गोल्ड मेडल अपने नाम किया.

गोल्ड जीतने वाली टीम को कितनी मिली प्राइज मनी?

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2026 के टीम इवेंट में भारत की महिला और पुरुष टीमों ने मलेशिया की टीम को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. ऐसे में भारत की महिला और पुरुष टीम को गोल्ड जीतने के बाद 10-10 हजार अमेरिकी डॉलर की प्राइज मनी भी मिली है.