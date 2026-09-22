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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

एशियन गेम्स में काफी शानदार रहा भारत का सफर, 785 मेडल में जीते 184 गोल्ड; जानें किस एथलीट के नाम सबसे ज्यादा पदक

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अब तक 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड, 4 सिल्वरऔर दो ब्रांज अपने नाम किया है. एशियन गेम्स में अब तक भारत ने कुल 785 मेडल जीते हैं, जिसमें 184 गोल्ड हैं. आ

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 22, 2026, 10:48 PM IST

एशियन गेम्स में काफी शानदार रहा भारत का सफर, 785 मेडल में जीते 184 गोल्ड; जानें किस एथलीट के नाम सबसे ज्यादा पदक

Asian games (Photo X)

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एशियन गेम्स का 20वां संस्करण खेला जा रहा है. इसकी शुरुआत साल 1951 में हुई थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी. पहले एडिशन में सिर्फ 11 देशों ने ही हिस्सा लिया था, जो अब करीब 45 देश हिस्सा लेते हैं. एशियन गेम्स के हर एडिशन में भारत ने हिस्सा लिया है और अब तक काफी शानदार प्रदर्शन भी किया है. एशियन गेम्स 2026 में भारत ने अब तक 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्ड, 4 सिल्वरऔर दो ब्रांज अपने नाम किया है. एशियन गेम्स में अब तक भारत ने कुल 785 मेडल  जीते हैं, जिसमें 184 गोल्ड हैं. आइए जानते हैं कि भारत का एशियन गेम्स का सफर कैसा रहा है. 

पहले एशियन गेम्स में भारत ने कितने जीते मेडल?

भारत ने मेजबानी करते हुए एशियन गेम्स 1951 में 51 मेडल अपने नाम किए थे, जिसमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रांज मेडल थे. हालांकि, भारत का सबसे सफल एशियन गेम्स 2023 रहा था, जिसमें भारतीय दल ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रांज समेत 107 पदक जीते थे. हालांकि, 1951 से लेकर अब तक भारत ने सभी एडिशन में हिस्सा लिया है और भारत का नाम रौशन किया है. 

एशियन गेम्स में अब तक कितने जीते मेडल?

एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने पिछले 19 संस्करणों में कुल 778 मेडल अपने नाम किए हैं. इस  दौरान भारत ने 183 गोल्ड, 238 सिल्वर और 357 ब्रांज मेडल जीते हैं, जबकि 20वें संस्करण में भारत ने अब तक 7 मेडल जीते हैं, जिसमें एक गोल्त, चार सिल्वर और दो ब्रांज है. ऐसे में खबर लिखने तक भारत के नाम अब 785 मेडल हैं. भारत ने सबसे ज्यादा निशानेबाजी में 80 मेडल अपने नाम किए हैं, जबकि कुश्ती में 65 और मुक्केबाजी में 61 पदक जीते हैं.

किस एथलीट के नाम सबसे ज्यादा पदक?

एशियन गेम्स के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल पूर्व दिग्गज पीटी उषा ने जीते हैं. उन्होंने कुल 11 पदक अपने नाम किए हैं, जिसमें 4 गोल्ड और 7 सिल्वर मेडल शामिल हैं. इसके अलावा, सानिया मिर्जा ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज के साथ पदक अपने नाम किए हैं. पीटी उषा और सानिया मिर्जा के बाद ज्योति सुरेखा वेन्नम,एम.डी. वलसम्मा और राही सरनोबत का नाम आता है. 

सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाले टॉप-5 देश

एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल चीन ने अपने नाम किए हैं, जिसने 1675 गोल्ड, 1105 सिल्वर और 791 ब्रांज सहित 3570 मेडल जीते हैं. इसके अलावा, जापान ने 1084 गोल्ड, 1104 सिल्वर और 1054 ब्रांज के साथ 3242 पदक अपने नाम किए हैं. चीन और जापान के बाद साउथ कोरिया, ईरान और भारत का नाम टॉप-5 में शामिल हैं.

  • चीन- 3570 (1674 गोल्ड, 1105 सिल्वर और 791 ब्रांज)
  • जापान- 3242 (1084 गोल्ड, 1104 सिल्वर और 1054 ब्रांज)
  • साउथ कोरिया- 2425 (787 गोल्ड, 722 सिल्वर और 916 ब्रांज)
  • ईरान- 611 (192 गोल्ड, 202 सिल्वर, 217 ब्रांज)
  • भारत- 785 (184 गोल्ड, 242 सिल्वर और 359 ब्रांज)
     
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