भारत के आनंदकुमार स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्पीड स्केटिंग स्पर्धा में भारत को पहली बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब दिलाकर इतिहास रच दिया. कृष शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में भी स्वर्ण पदक जीता, जो भारतीय स्पीड स्केटिंग के लिए एक यादगार दिन रहा.

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 16, 2025, 08:39 AM IST

भारत ने वैश्विक स्केटिंग में एक ऐतिहासिक क्षण दर्ज किया जब आनंदकुमार वेलकुमार ने चीन में स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता. 22 वर्षीय इस तेज धावक ने सीनियर पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में 1:24.924 के समय के साथ जीत हासिल की और इस खेल में भारत के पहले विश्व चैंपियन बने.

यह जीत वेलकुमार द्वारा बेइदाईहे में इसी चैंपियनशिप में 500 मीटर स्प्रिंट में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के ठीक एक दिन बाद आई है, जब उन्होंने 43.072 सेकंड का समय निकालकर भारत के लिए पहला सीनियर विश्व पदक जीता था. इस ऐतिहासिक शाम में और इजाफा करते हुए, कृष शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियनशिप में भारत के लिए एक उल्लेखनीय दोहरा पदक पूरा किया.
 
इस साल की शुरुआत में, उन्होंने चेंगदू में हुए विश्व खेलों में भी अपनी छाप छोड़ी थी, जहां उन्होंने 1000 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था, जो इन खेलों में रोलर स्पोर्ट्स में भारत का पहला पदक था. वेलकुमार की तेज़ रफ़्तार उन्नति कई ऐतिहासिक उपलब्धियों से चिह्नित है, जिन्होंने भारत को वैश्विक स्केटिंग मानचित्र पर लगातार स्थापित किया है.
 
2021 में, उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 15 किलोमीटर एलिमिनेशन में रजत पदक जीता, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्षमता का संकेत मिला. दो साल बाद, उन्होंने हांग्जो में एशियाई खेलों में 3000 मीटर टीम रिले में भारत को कांस्य पदक दिलाने में मदद की.

