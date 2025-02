चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होने जा रही है. वही टीम इंडिया के मैच दुबई में खेले जाएंगे. मगर इस टूर्नामेंट से भारतीय अंपायर नितिन मेनन ने हटाने का फैसला किया है.

पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ा झटका लगा है. भारत के अंपायर नितिन मेनन ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है. रिपोर्ट्स कए अनुसार नितिन मेनन के पाकिस्तान जाने से मना करने की वजह से उनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जारी अंपायरों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया.

उनसे पहले भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था. अब ये फैसला लेकर नितिन ने पीसीबी को बड़ा झटका दे दिया.

जानें क्यों पाकिस्तान जाने से किया इनकार

पीटीआई ने बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है. रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंपायर नितिन मेनन ने व्यक्तिगत कारणों की वजह से पाकिस्तान जाने से मना कर दिया.

नितिन आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल इकलौते भारतीय अंपायर हैं.नितिन मेनन 40 टेस्ट, 75 वनडे और 75 टी20 मैच में अंपायरिंग कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 13 टी20 इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग की है.



Indian umpire Nitin Menon has opted out of Champions Trophy duties in Pakistan due to personal reasons: BCCI sources. pic.twitter.com/bURCxYfn3C

— Press Trust of India (@PTI_News) February 5, 2025

A world-class officiating team featuring 12 umpires and 3 match referees is set for the 2025 #ChampionsTrophy 🏏



Details 👇 https://t.co/z3tQ8vVQiS

उनके इनकार करने के बाद आईसीसी ने उन अंपायरों की लिस्ट जारी कर दी. जो चैंपियंस ट्रॉफी में अंपायरिंग करते हुए नजर आएंगे. इस लिस्ट में 12 अंपायर और 3 मैच रेफरी के नाम का ऐलान हुआ है. जिसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है.

चैंपियंस ट्रॉफी में अंपायरिंग करने वाले अंपायर: कुमार धर्मसेना, क्रिस गैफनी, माइकल गॉफ, एड्रियन होल्डस्टॉक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, रिचर्ड केटलबोरो, अहसान रजा, पॉल रीफेल, शरफुद्दौला इब्ने शाहिद, रॉडनी टकर, एलेक्स व्हार्फ, जोएल विल्सन

मैच रेफरी: डेविड बून, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्रॉफ्ट

