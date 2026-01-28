FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का निधन, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया, मंत्रालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया, VSR वेंचर कंपनी से निकले AAIB अधिकारी, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा भी मौजूद, शरद पवार बारामती के अस्पताल में मौजूद, अजित पवार का परिवार बारामती में मौजूद | महाराष्ट्र सरकार ने IAF की टीम मांगी थी, भारतीय वायुसेना की टीम बारामती में तैनात, महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर तैनाती-IAF

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई वजह

भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई वजह

तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

तलाक पर अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का U-टर्न, लिखा- पत्नी अपर्णा के साथ सब ठीक है

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, अब 10 करोड़ तक मिलेगा सिक्योरिटी-फ्री लोन; जानिए क्या है पूरा माजरा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती

Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई वजह

Droupadi Murmu on Commonwealth Games 2030: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के हाथों में हैं और अहमदाबाद में इसके खेल खेले जाएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 28, 2026, 06:30 PM IST

भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई वजह

Droupadi Murmu on Commonwealth Games 2030

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के हाथों में हैं और अहमदाबाद में इसके खेल खेले जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल की भी तारीफ की है. मुर्मू ने बताया है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कैसे और क्यों मिली है? उन्होंने बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है. 

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारत को अपने आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में खेलों में हुए अभूतपूर्व विकास का भी जिक्र किया. बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि खेलों की प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए मौजूदा सरकार ने कई ढांचागत सुधार किए हैं.

मुर्मू ने बताया भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा, "भारत के युवाओं और मेरी सरकार के संयुक्त प्रयासों से देश में खेलों में अभूतपूर्व विकास हुआ है. पिछले एक दशक से भारत में खेलों से जुड़ी हर व्यवस्था में सुधार किए गए हैं. सरकार ने खेलो इंडिया नीति बनाई और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया है. अपनी तैयारियों और आत्मविश्वास के दम पर भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है. ये खेल अहमदाबाद में होंगे जो 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की दौड़ में भी है."

राष्ट्रपति ने पिछले साल नवंबर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत की भी सराहना की. उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम को भी बधाई दी है. उन्होंने कहा, "हमारी बेटियों और दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जिस तरह सुधार आया है. वो उल्लेखनीय है. भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता. इसी तरह महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता. मैं अपनी बेटियों को बधाई देती हूं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
भारत की इकलौती 'रिवर्स फ्लो' नदी, भूगोल के नियमों से उलट इसकी है सबसे अलग धारा
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
प्रकृति का चमत्कार है ये Jesus Christ छिपकली, पानी पर दौड़ लगाकर ग्रेविटी को भी देती है चुनौती
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
Cricketers on Ajit Pawar Death: डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत पर शोक में डूबे क्रिकेटर्स, जानें किसने क्या कहा
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
साइकोलॉजी से डिजिटल मार्केटिंग तक की पढ़ाई, नई पीढ़ी की पावर वुमन हैं अजित पवार की छोटी बहू ऋतुजा पाटिल
Magh Purnima 2026: इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
इस माघ पूर्णिमा पर बनेंगे ये 5 दुर्लभ संयोग, इन लोगों को मिलेगा खूब मान सम्मान और पैसा
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
महाशिवरात्रि पर इन 3 राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, खूब मिलेगी धन संपत्ति और लाभ
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
अंडे या सोयाबीन किसे खाने से शरीर को मिलेगा ज्यादा प्रोटीन? कंफ्यूजन हैं तो ऐसे करें दूर
Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
Today Horoscope 27 January: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement