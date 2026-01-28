भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताई वजह

Droupadi Murmu on Commonwealth Games 2030: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के हाथों में हैं और अहमदाबाद में इसके खेल खेले जाएंगे.

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है. कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत के हाथों में हैं और अहमदाबाद में इसके खेल खेले जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के कार्यकाल की भी तारीफ की है. मुर्मू ने बताया है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कैसे और क्यों मिली है? उन्होंने बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि भारत को अपने आत्मविश्वास और तैयारियों के कारण कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदा एनडीए सरकार के कार्यकाल में खेलों में हुए अभूतपूर्व विकास का भी जिक्र किया. बजट सत्र से पूर्व संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए मुर्मू ने कहा कि खेलों की प्रशासन व्यवस्था सुधारने के लिए मौजूदा सरकार ने कई ढांचागत सुधार किए हैं.

मुर्मू ने बताया भारत को क्यों मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा, "भारत के युवाओं और मेरी सरकार के संयुक्त प्रयासों से देश में खेलों में अभूतपूर्व विकास हुआ है. पिछले एक दशक से भारत में खेलों से जुड़ी हर व्यवस्था में सुधार किए गए हैं. सरकार ने खेलो इंडिया नीति बनाई और खेलों से जुड़े संस्थानों को पारदर्शी बनाया है. अपनी तैयारियों और आत्मविश्वास के दम पर भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी मिली है. ये खेल अहमदाबाद में होंगे जो 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की दौड़ में भी है."

राष्ट्रपति ने पिछले साल नवंबर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप जीत की भी सराहना की. उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला टीम को भी बधाई दी है. उन्होंने कहा, "हमारी बेटियों और दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रदर्शन में जिस तरह सुधार आया है. वो उल्लेखनीय है. भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता. इसी तरह महिला क्रिकेट टीम ने भी वर्ल्ड कप जीता. मैं अपनी बेटियों को बधाई देती हूं."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.