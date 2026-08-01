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CTTC 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, पुरुष और महिला एकल ने सेमीफाइनल में किया क्वालिफाई

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

CTTC 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, पुरुष और महिला एकल ने सेमीफाइनल में किया क्वालिफाई

CTTC 2026 Final: भारत की पुरुष और महिला एकल वर्ग का भी टूर्नामेंट में दबदबा बना हुआ है. महिला और पुरुष की टीमें एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 01, 2026, 09:51 PM IST

CTTC 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा, पुरुष और महिला एकल ने सेमीफाइनल में किया क्वालिफाई

CTTC 2026 (Photo X)

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कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत कर रहा है और इसके मुकाबले दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खेले जा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. हालांकि, अब भारत की पुरुष और महिला एकल वर्ग का भी टूर्नामेंट में दबदबा बना हुआ है. महिला और पुरुष की टीमें एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं. भारत के करीब 8 खिलाड़ियों ने अपनी जगह बनाई है.  

भारत ने शनिवार को यहां त्यागराज स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मेजबान देश के आठ खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. महिला खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में क्लीन स्वीप करते हुए सेमीफाइनल में चारों स्थान पर कब्जा किया, जिससे सभी अंतिम चार मुकाबले भारतीय खिलाड़ियों के बीच ही होंगे. वहीं पुरुष वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों ने विदेशी और घरेलू चुनौती को पार करते हुए सेमीफाइनल के चारों स्थान पर कब्जा कर लिया.

पुरुष एकल में शीर्ष वरीय मानुष शाह को ऑस्ट्रेलिया के आदित्य सरीन ने कड़ी टक्कर दी. लेकिन छह गेम तक चले मुकाबले में मानुष ने 11-6, 11-8, 2-11, 13-15, 11-8, 11-5 से जीत दर्ज की. एक अन्य मुकाबले में पायस जैन ने दिन के सबसे रोमांचक क्वार्टर फाइनल में हमवतन हरमीत देसाई को 8-11, 12-10, 12-14, 12-10, 11-6, 11-9 से हराया. अंकुर भट्टाचार्जी ने दो बार पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के निकोलस वेन झेंग लुम को 7-11, 15-13, 10-12, 11-5, 11-9, 11-9 से मात दी. वहीं मानव ठक्कर ने शुरुआती गेम गंवाने के बाद इंग्लैंड के कॉनर अलेक्जेंडर ग्रीन को 5-11, 11-8, 13-11, 11-8, 11-6 से पराजित किया.

महिला खिलाड़ियों ने भी पक्के किए मेडल

इससे पहले महिला एकल में भारतीय खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर कम से कम चार पदक सुनिश्चित कर लिए. सिंड्रेला दास ने दिन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए शीर्ष वरीय ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यांगजी लियू को 10-12, 11-9, 12-10, 11-8, 7-11, 11-8 से हराया. दूसरी वरीय श्रीजा अकुला ने इंग्लैंड की टिन-टिन हो को 13-11, 11-4, 11-9, 12-10 से हराया. यशस्विनी घोरपड़े ने ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टैंटिना सिहोगियोस को 4-0 से जबकि सुतीर्था मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया की मिन ह्युंग जी को 4-1 से शिकस्त दी.

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