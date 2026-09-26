महिलाएं ही नहीं भारतीय पुरुष भी कबड्डी में कर रहे डोमिनेट, एशियन गेम्स के 10 फाइनल में जीते 9 गोल्ड

Indian Mens Kabaddi Team Win Gold: दुनिया के कोने-कोने में भारत डोमिनेट कर रहा है. अब चाहे वो खेल ही क्यों न हो. जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भी भारतीय कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है.

दुनिया के कोने-कोने में भारत डोमिनेट कर रहा है. अब चाहे वो खेल ही क्यों न हो. जापान में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भी भारतीय कबड्डी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है. महिला टीम ही नहीं, पुरुष कबड्डी टीम ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया है. एशियन गेम्स 2026 के 8वें दिन खेले जा रहे पुरुष कबड्डी फाइनल भारत और ईरान के बीच खेला गया, जिसे टीम इंडिया ने जीत लिया और 9वां गोल्ड अपने नाम किया है. इससे पहले भारतीय महिला कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था. एशियन गेम्स में महिला और पुरुष भारतीय कबड्डी टीमों का दबदबा देखने को मिला है. पुरुष टीम ने 10 फाइनल में से 9 बार जीत हासिल की है.

एशियन गेम्स 2026 में पुरुष कबड्डी का फाइनल भारत और ईरान के बीच खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 40-34 से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. सुनील कुमार की कप्तानी में टीम ने दमदार प्रदर्शन किया. हालांकि, दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर भी देखने को मिली. लेकिन अंत में भारत ने बाजी अपने नाम कर ली.आखिरी मिनटों में ईरान की टीम ने स्कोर बराबरी की वजह से कई गलतियां कर दी, जिसका फायदा टीम इंडिया ने उठाया और अपना दबदबा कायम रखा.

पहली बार एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ था कबड्डी?

एशियन गेम्स के इतिहास में साल 1990 में पहली बार पुरुष कबड्डी शामिल हुआ था, जिसे अब 36 साल पूरे हो गए हैं. इन 36 सालों में कुल 10 बार कबड्डी इवेंट हुआ है, जिसमें भारतीय पुरुष टीम ने सभी फाइनल खेले हैं. टीम इंडिया ने एशियन गेम्स में कबड्डी का सबसे पहले एडिशन में गोल्ड मेडल जीत लिया था. एशियन गेम्स में कबड्डी साल 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 और 2026 कुल 10 बार खेला गया है.

एशियन गेम्स में 9 बार जीता गोल्ड

भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स के इतिहास में हमेशा डोमिनेट किया है. पहले संस्करण से लेकर अब तक टीम का दबदबा कायम है. टीम ने गोल्ड जीतने की शुरुआत 1990 से की थी, जो अब तक जीत रही है. लेकिन साल 2018 में भारतीय टीम गोल्ड जीतने से चूक गई थी. इसके अलावा, टीम ने 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 और 2026 में कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं.

इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच भी दो बार फाइनल खेला जा चुका है और दोनों बार भारतीय टीम ने फतह हासिल की. एशियन गेम्स 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल हुआ, जिसमें पाकिस्तान को हराकर भारत ने गोल्ड जीतने की हैट्रिक लगाई थी. उसके बाद साल 2006 में भी टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और लगातार छठा गोल्ड जीता था.

एक में जीता ब्रांज मेडल

एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने लगातार 7 गोल्ड मेडल जीते थे. लेकिन साल 2018 एशियन गेम्स में टीम इंडिया फाइनल तक नहीं पहुंच सकी थी. 2018 में ईरान और साउथ कोरिया के बीच फाइनल खेला गया था, जिसे ईरान ने जीता था. हालांकि, उस वक्त भारतीय टीम तीसरे स्थान पर रही थी, ईरान ने गोल्ड, साउथ कोरिया ने सिल्वर और भारत ने ब्रांज मेडल अपने नाम किया था.

कैसी है पुरुष कबड्डी मेडल टेबल?

एशियन गेम्स में कबड्डी मेडल टेबल में भारत का एकतरफा दबदबा बना हुआ है. भारत ने 1990 से लेकर 2026 तक 9 गोल्ड मेडल और एक ब्रांज समेत 10 पदक जीते हैं. इसके अलावा, ईरान ने 1 गोल्ड और 4 सिल्वर सहित 5 पदक अपने नाम किए हैं. भारत और ईरान के अलावा किसी भी देश ने कबड्डी में गोल्ड नहीं जीता है. बांग्लादेश ने 3 सिल्वर और 2 ब्रांज के साथ 5 मेडल जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2 सिल्वर और 7 ब्रांज के साथ 9 मेडल जीते हैं.

ऐसा रहा एशियन गेम्स 2026 का 8वां दिन

एशियन गेम्स 2026 के 8वें दिन भारत ने दो गोल्ड समेत कुल 7 मेडल अपने नाम किया है. भारतीय महिला और पुरुष की कबड्डी टीम ने गोल्ड अपने नाम किया है. इसके अलावा, सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन रेस में सिल्वर, तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसे ने शूटिंग और तजिंदरपाल सिंह तूर ने शॉट पुट में सिल्वर जीता है. वहीं, दोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार ने स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स में और प्राची चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर रेस में ब्रांज जीता है.