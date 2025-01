महाकुंभ मेले में 25 और 26 जनवरी को कई वीआईपी लोगों ने गंगा नदी डुबकी लगाई है. इस लिस्ट में वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम भी शामिल हैं. इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना भी महाकुंभ मेले में नजर आए थे. हालांकि मैरी कॉम ने महाकुंभ में खूब मौज-मस्ती की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने पानी के अंदर दौड़ भी लगाई है और मुक्केबाजी भी की.

महाकुंब में डुबकी लगाने पहुंचीं मैरी कॉम

महाकुंभ 2025 मेला में वर्ल्ड चैंपियन मैरीकॉम 25-26 जनवरी को बतौर वीआईपी गंगा नदी में डुबकी लगाई है. मैरी कॉम गंगा नदी में डुबकी लगाते समय बॉक्सिंग पंच लगाकर महफिल भी लूटती है. इसके अलावा वो गंगा में दौड़ती भी नजर आ रही है. आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि मैरी ने गंगा स्नान करते हुए कितना मौज-मस्ती की है. मैरी के फैंस उनका ये रूप देखकर काफी खुश हो रही है. इसी वजह से उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

World Champion Olympic Boxer and former Rajya Sabha MP Mary Kom takes a holy dip in Prayagraj Mahakumbh.



