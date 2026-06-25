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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

'रोनाल्डो-मेसी की भूख युवाओं के लिए...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच सुनील छेत्री का बड़ा बयान

Sunil Chhetri Ronaldo and Messi: भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने रोनाल्डो और मेसी को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने दोनों दिग्गजों की जमकर तारीफ की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 25, 2026, 03:51 PM IST

'रोनाल्डो-मेसी की भूख युवाओं के लिए...' फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच सुनील छेत्री का बड़ा बयान

Sunil Chetri (Photo IANS)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी ने दमदार प्रदर्शन किया है और कई महारिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं. इस बीच भारतीय दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने रोनाल्डो और मेसी को लेकर बड़ा बयान दिया है. दरअसल, छेत्री ने दोनों ही दिग्गजों की जमकर तारीफ की है और उनका मानना है कि रोनाल्डो और मेसी का इतना लंबा और सफल करियर बड़े स्कर पर बेहतर प्रदर्शन ही खिलाड़ियों का खास बनाती है. आइए जानते हैं कि भारतीय दिग्गज ने क्या कहा है. 

रोनाल्डो और मेसी को लेकर क्या बोले छेत्री?
 
सुनील छेत्री ने रोनाल्डो और मेसी को लेकर जी5 पर कहा, "मेसी और रोनाल्डो करीब 40 साल के हैंय उनका वैश्विक मंच पर इस तरह प्रदर्शन करना अविश्वसनीय है. अगर युवा फुटबॉलरों को उनसे कोई एक चीज सीखनी चाहिए, तो वो है उनकी भूख. उन्होंने फुटबॉल में लगभग सब कुछ जीता है, लेकिन वो अब भी उसी इच्छा और प्रतिबद्धता के साथ खेलते हैं."

FIFA 2026

मेसी की हैट्रिक को लेकर छेत्री ने कहा, मेसी की हैट्रिक ने सभी को याद दिलाया कि वो इस खेल को खेलने वाले सबसे महान खिलाड़ियों में से एक क्यों हैं. जापान की 4-0 की जीत एक और खास पल था, क्योंकि इसने दिखाया कि एशियाई फुटबॉल कितना आगे बढ़ गया है. मोरक्को बनाम स्कॉटलैंड का मैच लाइव देखने के लिए शानदार था, क्योंकि माहौल और क्वालिटी दोनों ही बेहतरीन रहा." 

एम्बाप्पे और मेसी-रोनाल्डो के बीच पीढ़ियों पर भी क्या बोले छेत्री

सुनील छेत्री ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि पीढ़ियों के बीच कोई मुकाबला है. मेसी और रोनाल्डो ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जबकि एम्बाप्पे, हालैंड और दूसरे अपनी अलग कहानी बनाएंगे. बस आप उन्हें देखें और आनंद लें. आपको कभी नहीं पता कि आपको मेसी और रोनाल्डो को इस तरह के स्टेज पर देखने के और कितने मौके मिलेंगे."

उ्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि किसी ने निराश नहीं किया है. मेसी, रोनाल्डो, हालैंड, एम्बाप्पे, हैरी केन, इसाक, ग्योकेरेस, जिनके बारे में भी टूर्नामेंट से पहले बात की गई थी. सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. किसी बड़े टूर्नामेंट में इतनी जल्दी सभी बड़े नामों का प्रदर्शन आना साधारण नहीं है. ये फुटबॉल फैंस के लिए बहुत अच्छा रहा है."

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