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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं ये 4 भारतीय फुटबॉलर, जानें खिलाड़ियों की A टू Z डिटेल्स

Indian Footballers in FIFA World Cup 2026: इस बार फीफा भारतीय फैंस के लिए और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है. क्योंकि इस बार कई अलग-अलग टीमों के लिए भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 24, 2026, 09:11 PM IST

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में खेल रहे हैं ये 4 भारतीय फुटबॉलर, जानें खिलाड़ियों की A टू Z डिटेल्स

FIFA World Cup 2026 (Photo AI)

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फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच सभी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. सिर्फ विदेश ही नहीं भारत में भी फीफा का क्रेज देखा गया है. इस बार फीफा भारतीय फैंस के लिए और भी ज्यादा रोमांचक हो गया है. क्योंकि इस बार कई अलग-अलग टीमों के लिए भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं. आइए जानते हैं कि फीफा 2026 में कितने और किस टीम के लिए भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं.

सरप्रीत सिंह (न्यूजीलैंड)

सरप्रीत सिंह का नाम लिस्ट में पहले पायदान पर है. उनका जन्म 1999 में ऑकलैंड में हुआ था. लेकिन उनका भारत से गहरा नाता है. क्योंकि उनके माता-पिता भारत के पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और उनके कुछ रिश्तेदार आज भी भारत में मौजूद हैं. 

तहसीन मोहम्मद जमशेद (कतर)

20 साल के तहसीन मोहम्मद जमशेद का भी ताल्लुक भारत से है. दरअसल, तहसीन के पिता जमशेद भारत के केरल के कुन्नूर जिले के थलसेरी में रहा करते थे. लेकिन इस समय उनका पूरा परिवार कतर में ही है. तहसीन भारत के खिलाफ भी मुकाबला खेल चुके हैं, जिसमें उनकी टीम ने भारत को हरा दिया था. 

FIFA 2026

निशान वेलुपिल्लै (ऑस्ट्रेलिया)

ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वनाले निशान वेलुपिल्लै का जन्म भले ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ हो. लेकिन उनका रिश्ता भारत से काफी गहरा है. दरअशल, निशान की मां इंडियन हैं, जिसकी वजह से वो भारतीय मूल के खिलाड़ी कहलाते हैं. 

सैमुअल मौटौसामी (डीआर कांगो)

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के स्टार खिलाड़ी सैमुअल मौटौसामी भी भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं. सैमुअल के पिता भारत के तमिल के रहने वाले हैं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ये सभी चारों भारतीय मूल के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से धमाल मचा रहे हैं. 

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