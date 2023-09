दूसरा वनडे रद्द होने के बाद भी भारत ने बना डाला वर्ल्ड रिकॉर्ड, आसपास भी नहीं ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान

Indian Cricket Team World Record in Cancel Match: भारतीय टीम का हेमिल्टन में न्यूजील ैंड के खिलाफ रद्द होने वाला ये 42वां मैच था.

डीएनए हिंदी: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच खेला जाने वाला दूसरा वनडे (India vs New Zealand 2nd ODI) मुकाबला हेमिल्टन में खेला जाना था लेकिन बारिश की खलल की वजह से मुकाबले को रद्द कर दिया गया. मैच रद्द हो जाने के बाद भारतीय टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12.5 ओवर में एक विकेट खोकर 89 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई और मैच को अंपायर्स ने रद्द करने का फैसला किया.

सिडनी में बारिश नहीं बल्कि तेज धूप की वजह से रोक दिया गया T20 मुकाबला

ये भारतीय टीम का 42वां ऐसा मैच था जो रद्द कर दिया गया. इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड को पछाड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया. न्यूजीलैंड के 41 मैच कैंसिल हुए हैं. श्रीलंका के 38 मैच कैंसिल हुए हैं. भारत ने 1016 वनडे मुकाबले खेले हैं जिसमें से 42 मैच रद्द हुए हैं. भारत के 11 वनडे मुकाबले श्रीलंका के खिलाफ रद्द हुए हैं तो 10 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं हो पाया है. 6 मैच न्यूजीलैंड, 4-4 पाकिस्तान और वेस्टइंडीज, 3-3 इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और एक मैच बांग्लादेश के खिलाफ रद्द हुआ है.

खराब पिच और फैंस की बदसलूकी की वजह से भी मैच हुए रद्द

हालांकि इसमें सभी मैच बारिश की वजह से रद्द नहीं हुए हैं. कभी खराब पिच तो कभी मैदान पर फैंस की बदसलूकी की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा है. आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बाद श्रीलंका ऐसी टीम है जिसके 38 मैच रद्द हुए हैं. ऑस्ट्रेलिया के 34, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के 30-30 मैच रद्द हुए हैं तो साउथ अफ्रीका के 21, पाकिस्तान के 20 और जिम्बाब्वे के 12 मैच रद्द हुए हैं.

