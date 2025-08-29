Add DNA as a Preferred Source
Twitter
Advertisement
Headlines

कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Political Kissa: कर्फ्यू लगाने में देरी हुई क्योंकि सीएम का पेट खराब था, जानिए पूरा वाकया

'सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति का भावुक पोस्ट, एक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Reliance AGM 2025 Highlights: Jio IPO को लेकर मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान, 10 बड़ी बातें

कैमरे के सामने इश्क, घरवालों के सामने इकरार, Bigg Boss में क्या सच में पक रही है Natalia और Mridul की खिचड़ी

Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग

कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी

Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ

Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

Dream11 से करार खत्म होने के बाद भारतीय टीम एशिया कप 2025 में बिना स्पॉन्सर जर्सी पहन सकती है. BCCI जल्दबाजी से बचकर 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए लॉन्ग टर्म स्पॉन्सर तलाशना चाहता है.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 29, 2025, 08:30 PM IST

Dream11 के बाद बिना स्पॉन्सर एशिया कप में उतरेगी भारतीय क्रिकेट टीम? सामने आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
Add DNA as a Preferred Source

भारतीय क्रिकेट टीम इस बार एशिया कप में एक अलग अंदाज में नजर आ सकती है. लंबे समय से टीम इंडिया की जर्सी पर स्पॉन्सर्स का लोगो देखने की आदत हो चुकी है, लेकिन इस बार तस्वीर बदल सकती है. Dream11 और My11Circle ने बीसीसीआई के साथ मिलकर अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपये का योगदान दिया था. लेकिन ऑनलाइन गेमिंग बिल आने के बाद बोर्ड ने Dream11 से करार खत्म कर दिया. अब सवाल है—क्या टीम इंडिया एशिया कप में बिना स्पॉन्सर जर्सी में खेलेगी?

किसी नई डील को फाइनल करना संभव नहीं

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और फैंटेसी गेमिंग कंपनी Dream11 के बीच 2023 से 2026 तक का ₹358 करोड़ का करार हुआ था. लेकिन हाल ही में आए ऑनलाइन गेमिंग बिल ने इस साझेदारी पर ब्रेक लगा दिया. बीसीसीआई ने Dream11 से करार खत्म कर दिया है और अब नए स्पॉन्सर की तलाश में जुटा है. दरअसल, 28 अगस्त को बीसीसीआई की एपेक्स काउंसिल की आपात बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता कार्यकारी अध्यक्ष राजीव शुक्ला ने की. बैठक में नए संभावित स्पॉन्सर्स पर चर्चा हुई. हालांकि, यह साफ हो गया कि एशिया कप शुरू होने से पहले किसी नई डील को फाइनल करना संभव नहीं है. 

अभी तक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई

सूत्रों के मुताबिक जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Toyota और एक भारतीय फिनटेक स्टार्ट-अप ने टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप में रुचि दिखाई है. लेकिन अभी तक आधिकारिक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है. बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई छोटा करार करने के बजाय, एक लंबी अवधि की डील चाहता है, जो कम से कम 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक कायम रह सके. 

यह भी पढ़ें: Hockey Asia Cup 2025 में हरमनप्रीत की हैट्रिक, भारत ने जीत से किया आगाज

बिना किसी स्पॉन्सर मैदान पर उतर सकती है भारतीय टीम

यानी एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय टीम पहली बार बिना किसी स्पॉन्सर लोगो वाली जर्सी पहनकर मैदान पर उतर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, खिलाड़ियों की जर्सी पर सिर्फ ‘India’ लिखा हुआ नजर आएगा. टूर्नामेंट 9 सितंबर से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा, जहां भारत का पहला मुकाबला यूएई से होगा. अगर ऐसा होता है तो यह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक अनोखा पल होगा, क्योंकि लंबे समय से टीम इंडिया हमेशा किसी न किसी ब्रांड के साथ मैदान में उतरती रही है. अब देखना दिलचस्प होगा कि बीसीसीआई अगले कुछ महीनों में किस बड़े ब्रांड को स्पॉन्सरशिप सौंपता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को लगाई कड़ी फटकार
'पटाखों पर बैन का नहीं हुआ पालन' सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और CP को लगाई कड़ी फटकार
White Hair Remedy: सफेद बाल बिना कैमिकल डाई के परमानेंट होंगे ब्लैक, घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर कलर
सफेद बाल बिना कैमिकल कलर के परमानेंट होंगे ब्लैक, घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल हेयर डाई
Almora Bus Accident: अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
अल्मोड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस, 36 की मौत, SDRF की टीम रेस्क्यू में जुटी
क्या है Seasonal Affective Depression? जानें क्यों सर्दियों में 'SAD' रहने लगते हैं लोग
क्या है Seasonal Affective Depression? जानें क्यों सर्दियों में 'SAD' रहने लगते हैं लोग
Mithun Chakraborty की पहली पत्नी का हुआ निधन, Helena Luke ने ली आखिरी सांस
Mithun Chakraborty की पहली पत्नी का हुआ निधन, Helena Luke ने ली आखिरी सांस
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
ITR, आधार और क्रेडिट कार्ड... सितंबर से आपके पैसों पर असर डालेंगे ये 5 नए नियम, आपके लिए जानना बेहद जरूरी
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
Banana Health Benefits: सेहत का 'गोल्डन चाबी' है केला, रोजाना खाने से सेहत को मिलते हैं ये जबरदस्त लाभ
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग 
सितंबर का चंद्र ग्रहण इन राशियों के लिए होगा बहुत खराब, धन हानि से लेकर मानसिक और शारीरिक कष्ट का बनेगा योग
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? क्योंकि स्त्री विरोधी करार दिए जाते हैं कौटिल्य
वैवाहिक जीवन पर सलाह देने वाले आचार्य चाणक्य विवाहित थे? स्त्री विरोधी और पुरुष पक्षधर का लगता है टैग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE