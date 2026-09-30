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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

किसान पिता ने हार्वेस्टर बेचकर दिलाए थे तीर-कमान, बेटी ने उन्हीं 'तीरों' से 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड मेडल

कभी चिकिता की ट्रेनिंग के खर्च के लिए किसान पिता को हार्वेस्टर बेचना पड़ा था. अब चिकिता का सपना अपने पिता को नया हार्वेस्टर खरीदकर देना है.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 30, 2026, 03:23 PM IST

किसान पिता ने हार्वेस्टर बेचकर दिलाए थे तीर-कमान, बेटी ने उन्हीं 'तीरों' से 2 घंटे में जीते 2 गोल्ड मेडल

तीरंदाज चिकिता तनीपार्थी ने एशियन गेम्स में किया कमाल (Image- IANS)

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तीरंदाजी में जब कोई खिलाड़ी धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी को अपने गालों से सटाकर निशाना साधता है, तो उसे सिर्फ लक्ष्य दिखता है. लेकिन चिकिता तनीपार्थी जब-जब धनुष खींचती हैं, उन्हें निशाने के साथ-साथ अपने पिता की हथेलियों के वो छाले भी दिखते होंगे, जो खेतों में हल चलाते-चलाते पड़े, वो हार्वेस्टर भी नजर आता होगा जिसे बेटी के आर्चरी के सपने के लिए बेच दिया गया था.

आज (30 सितंबर 2026) जब एशियन गेम्स में पोडियम पर तीरंदाज चिकिता तनीपार्थी के गले में गोल्ड मेडल पड़ा, तो वो सिर्फ एक एथलीट की जीत नहीं थी, वो एक किसान पिता के बरसों पुराने त्याग और भरोसे की स्वर्णिम जीत थी. अब चिकिता के पास मेडल हैं, पहचान है और पिता के खेत में वही हार्वेस्टर फिर से खड़ा करने का सपना भी. 

तीरंदाजी में दो घंटे में जीते दो गोल्ड मेडल

जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में बुधवार को चिकिता ने ऐसा प्रदर्शन किया कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. 21 साल की भारतीय कंपाउंड तीरंदाज चिकिता ने सिर्फ एक मेडल नहीं बल्कि मात्र 2 घंटे के अंदर अलग-अलग इवेंट में 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए. 

पहला गोल्ड- महिला कंपाउंड टीम इवेंट में

सबसे पहले महिला कंपाउंड टीम इवेंट में चिकिता ने ज्योति वेन्नम और पृथिका प्रदीप के साथ मिलकर चीन को 238-234 से हराया और भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया. इससे पहले सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को बेहद करीबी मुकाबले में 234-233 से हराया था. 

chikithaमहिला कंपाउंड टीम इवेंट में ज्योति वेन्नम, चिकिता और पृथिका प्रदीप ने जीता गोल्ड (Image Source- IANS)

दूसरा मेडल- कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में

अभी इस जीत का जश्न पूरा भी नहीं हुआ था कि चिकिता फिर मैदान में उतर गईं. इस बार उनके साथ साहिल जाधव थे. कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को सिर्फ एक अंक के अंतर से 156-155 से हराया और फाइनल में जगह बनाई. इसके बाद फाइनल में जीत के साथ चिकिता ने दूसरा गोल्ड अपने नाम कर लिया. 

cकंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में साहिल और चिकिता ने गोल्ड मेडल जीता (Image Source- IANS)

ये जीत और भी खास थी क्योंकि इस जीत के साथ भारत को लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक का कोटा भी मिल गया. यानी कुछ ही घंटों में चिकिता ने देश को कई बार खुश होने का मौका दिया. लेकिन आप जब इन दो पदकों के पीछे की कहानी जानेंगे, तो शायद इन मेडल्स का वजन आपको और ज्यादा महसूस होगा. 

chikithaचिकिता और साहिल ने लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक का कोटा भी हासिल किया (Image Source- IANS)

किसान परिवार की तीरंदाज बेटी की कहानी

चिकिता तेलंगाना के एक किसान परिवार से आती हैं. उनकी कहानी की शुरुआत किसी बड़े स्पोर्ट्स सेंटर से नहीं हुई थी. न उनके पास बचपन से महंगे उपकरण थे और न ही किसी बड़े शहर की सुविधाएं. चिकिता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो दूसरी क्लास में पढ़ती थीं, तब उनके पिता ने अखबार में तीरंदाजी के बारे में पढ़ा. वहीं से बेटी को इस खेल से जोड़ने का ख्याल आया. 

बेटी ने तीर-कमान हाथ में लिया और धीरे-धीरे ये खेल उसके जीवन का हिस्सा बनता चला गया. 2018 में उन्होंने औपचारिक ट्रेनिंग शुरू की और 2021 में प्रोफेशनल स्तर पर कदम रखा. लेकिन एक खिलाड़ी बनना सिर्फ मैदान पर मेहनत करने का नाम नहीं है. इसके साथ सफर का खर्च है, ट्रेनिंग का खर्च है, प्रतियोगिताओं तक पहुंचने का खर्च है और सबसे बड़ी चीज है, लगातार परिवार का साथ. 

chikitha(Image Source- PTI)

परेशानियों के बावजूद हाथ से तीर-कमान छूटने नहीं दिया

चिकिता जब ट्रेनिंग और प्रतियोगिताओं के लिए सफर करती थीं, तब परिवार के सामने आर्थिक परेशानियां भी आती थीं. और एक वक्त ऐसा आया जब बेटी के सपने को जिंदा रखने के लिए पिता को अपना हार्वेस्टर बेचना पड़ा. जिस मशीन से किसान अपने खेत में मेहनत करता है, वही मशीन बेटी के सपने के सामने छोटी पड़ गई. पिता ने हार्वेस्टर बेच दिया, लेकिन बेटी के हाथ से तीर-कमान नहीं छूटने दिया.

शायद यही वजह है कि चिकिता के लिए ये मेडल सिर्फ एक पदक नहीं है. उसमें पिता की मेहनत है, मां की दुआ है, परिवार का त्याग है, और उस हार्वेस्टर की कीमत भी है, जो कभी बेटी के सपने के लिए बेच दिया गया था. 

दो गोल्ड जीतने के बाद क्या कहा?

दो गोल्ड जीतने के बाद जब चिकिता से उनकी सफलता के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने माता-पिता, कोच, SAI, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार समेत उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनके सफर में साथ दिया. 

chikithaएशियन गेम्स में चिकिता तनीपार्थी (Image Source- IANS)

उन्होंने अपने मेडल को माता-पिता को समर्पित किया और अपने मेंटर अभिषेक वर्मा का भी जिक्र किया. लेकिन ये तो बस चिकिता के सफर की शुरुआत है, अभी एक और बड़ा सपना बाकी है, जो है ओलंपिक में मेडल जीतना. हमें पूरा भरोसा है कि चिकिता ये सपना भी पूरा करेंगी और देश को एक बार फिर गर्व करने का मौका देंगी. 

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