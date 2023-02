Asia Cup 2023: 'पाकिस्तान से नहीं छीनी जाएगी मेजबानी, भारत अपने सभी मुकाबले यूएई में खेलेगा', PCB का सुझाव

Asia Cup 2023 Host: पाकिस्तान की तरफ से भारत को एक नया सुझाव दिया गया है जिसमें भारतीय टीम एशिया कप 2023 के सभी मैच यूएई में खेलेगी.

