India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत ने टॉस जीतकर लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला, यहां देखें प्लेइंग 11

स्पोर्ट्स
India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है.
India vs West Indies 2nd Test Playing 11: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला राजधानी दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. बताते चलें भारतीय टीम में दिल्ली टेस्ट के लिए कोई बदलाव नहीं है. पहले मैच में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पारी और 140 रनों से जीत हासिल की थी. अब इस मुकाबले में टीम इंडिया का लक्ष्य श्रृंखला में क्लीन स्वीप करना है. अहमदाबाद में गेंदबाजों के अच्छे प्रदर्शन के बाद अब ध्यान दिल्ली की काली मिट्टी वाली पिच पर रहेगा, जहां स्पिन गेंदबाजों की अहम भूमिका रहने वाली है.
घुमावदार पिचें वेस्टइंडीज की टीम के लिए हमेशा चुनौती रही हैं. दिल्ली की पिच भारतीय स्पिनरों के लिए एक बड़ा अवसर पेश करती है कि वे परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर टीम का दबदबा बनाए रखें. बल्लेबाजों की फॉर्म भी शानदार है, जिससे यह उम्मीद जताई जा रही है कि टीम इंडिया एक और जीत दर्ज कर सकती है. भारतीय दर्शकों की उम्मीदें पूरी तरह टीम इंडिया पर टिकी हैं, और सभी की निगाहें इस मुकाबले पर हैं कि क्या भारत श्रृंखला में क्लीन स्वीप कर पाएगा या वेस्टइंडीज ने वापसी की तैयारी कर रखी है.
भारत
यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरैल, रवींद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज
वेस्टइंडीज
जॉन कैंपबेल, टेगनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेट कीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वार्रिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स
