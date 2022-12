IND vs SL: 'कहीं ये सपना तो नहीं', टीम इंडिया के उपकप्तान बनने पर Suryakumar Yadav ने कह दी दिल छू लेने वाली बात

Suryakumar Yadav On Vice-Captaincy: श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए हार्दिक पंड्या को कप्तान और सूर्या को उपकप्तान बनाया गया है.

india vs sri lanka suryakumar yadav first reaction to become india vice captaincy said is this a dream