जडेजा ने Shreyas Iyer को बताया कप्तानी का विकल्प, 2022 में बना चुके हैं सबसे ज्यादा रन

India vs Sri Lanka: श्रेयस अय्यर ने साल 2022 में 17 वनडे मुकाबले खेले हैं और 60 से भी अधिक की औसत से724 रन बनाए हैं.

india vs sri lanka ajay jadeja reacts on possibility of shreyas iyer captaincy scored most run in 2022