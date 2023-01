Ind Vs SL 1ST T20: भारत में टी20 मैचों में फिसड्डी साबित हुई है श्रीलंका, आंकड़ों में दिखती है टीम इंडिया की धमक

Ind Vs SL T20 Head To Head

डीएनए हिंदी: भारत और श्रीलंका के बीच (India Vs Sri Lanka) तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया के लिए बांग्लादेश दौरे और टी20 वर्ल्ड कप 2022 की यादों को पीछे छोड़कर नई शुरुआत के लिए तैयार है. हार्दिक पंड्या के नेतृत्व में युवा टीम श्रीलंका की चुनौती से निपटेगी. एशिया कप में मिली हार का बदला चुकाने का भी यह मौका है और इस बार टीम अपनी घरेलू जमीन पर खेलेगी. अब तक श्रीलंका का भारत की जमीन पर टी20 में कैसा रहा है और हेड टू हेड में कौन हावी रहा है जानें.

टी20 मुकाबले में अब तक दोनों टीमों (Ind Vs SL Series) की कुल 26 भिड़ंत हुई है जिसमें से 17 भारत ने जीते हैं और 8 मैचों में श्रीलंका जीतने में कामयाब रही है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है. भारत के अंदर अगर मुकाबलों की बात की जाए तो भारतीय टीम घरेलू जमीन पर असली दबंग है. देश में हुए 14 मुकाबलों में भारतीय टीम 11 मैच जीतने में कामयाब रहा है और 2 मैच श्रीलंका की टीम ने जीते हैं. एक मैच बेनतीजा रहा था. अब टीम इंडिया एक बार फिर 3 टी20 सीरीज के लिए तैयार है और श्रीलंकाई टीम को धूल चटाने के लिए भी मुस्तैद है.

एशिया कप में मिले हार का बदला लेने का मौका

भारतीय टीम श्रीलंकाई चुनौती को किसी तरह से हल्के में नहीं लेने वाली है. साल 2022 में आखिरी बार दोनों टीमें एशिया कप में आमने-सामने हुई थी और तब श्रीलंकाई शेर हावी थे. श्रीलंका की टीम ने भारत को 6 विकेट से हराया था. श्रीलंका की टीम ने एशिया कप भी जीता था. हालांकि उसके बाद से दासुन शनाका की टीम कुछ कमाल नहीं दिखा पाई है. भारत और श्रीलंका के बीच पहला टी20 मंगलवार को शाम 7 बजे से शुरू होगा. मैच आप स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकते हैं और डीडी स्पोर्ट्स पर भी मैच का प्रसारण होगा.

