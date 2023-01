IND vs SL 1st ODI Live Streaming: वनडे में श्रीलंकाई टीम देगी टक्कर या टीम इंडिया रहेगी हावी, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव

india vs sri lanka 1st odi live streaming telecast scorecard details ind vs sl cricket score virat rohit

डीएनए हिंदी: भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच वनडे सीरीज (IND vs SL ODI Series 2023) के बीच का पहला मुकाबला (IND vs SL 1st ODI) आज गुवाहाटी में खेला जाएगा. टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) जैसे दिग्गजों के बिना वर्ल्डकप (ICC Cricket World Cup 2023 India) मिशन की शुरुआत करने जा रही है. टी20 सीरीज के शुरुआत दो मुकाबलों में श्रीलंका ने टीम इंडिया को जरूर टक्कर दी थी लेकिन वनडे में ऐसी उम्मीद बहुत कम है. दूसरी ओर भारतीय टीम का वनडे में पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है. उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. गुवाहाटी में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी अपनी कमियों को दूर कर मैदान पर उतरना चाहेगी.

बांग्लादेश के खिलाफ श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या ने अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन रोहित और विराट यहां रन के लिए तरसते नजर आए थे. दूसरे वनडे में रोहित ने चोटिल होने के बावजूद एक कमाल की पारी जरूर खेली लेकिन टीम के सफलता तब भी नहीं मिली. अब जब मिशन वर्ल्डकप शुरू हो गया है. ऐसे में भारतीय टीम अपनी छोटी से छोटी गलतियों को दूर करना चाहेगी. भारत में इस मुकाबले को लाइव देखा जा सकता है जबकि ऑनलाइन टीवी पर भी ये मैच उपलब्ध होगा.

कहां देखें IND vs SL 1st ODI Live

भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. हिंदी और अंग्रेजी के साथ अन्य भाषाओं में आप इस पूरी सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. अगर आपको ऑनलाइन मैच देखना है तो इसके लिए आपको डिज्नी+हॉटस्टार ऐप डाउनलोड करना होगा. यहां मैच पहले वनडे को देखने के लिए सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है. इसके अलावा मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं.

भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ईशान किशन , अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक.

श्रीलंकाई टीम: दासुन शनाका (कप्तान), पथुम निसांका, अविष्का फर्नांडो, सदेरा समरविक्रमा, कुसल मेंडिस, चरिथ असालंका, धनंजया डी सिल्वा, वानिन्दु हसरंगा, अशेन बंडारा, महेश तीक्षणा, चमक करुणारत्ने, दिलशान मदुशंका, कसुन रजिथा, नुवानिडु फर्नांडो, दुनिथ वेल्लालेज, प्रमोद मदुशन और लाहिरू कुमारा.

