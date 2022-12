Ind Vs SL T20 And ODI Squad: श्रीलंका से एशिया कप का बदला लेने के लिए टीम इंडिया तैयार, हार्दिक-रोहित संभालेंगे कमान

Ind Vs SL T20 Series Team announce

डीएनए हिंदी: श्रीलंका के साथ 3 टी20 और वनडे मैचों की सीरीज (India Vs Sri Lanka Series) के लिए बीसीसीआई ने 15 सदस्यों की टीम का ऐलान कर दिया है. 3 जनवरी को सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. उम्मीद के मुताबिक हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव की वापसी हुई है. चोट की वजह से रोहित शर्मा टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे. हार्दिक टी20 की कमान संभालेंगे जबकि वनडे सीरीज से रोहित शर्मा वापसी करेंगे.

TEAM India T20 Squad for IND VS SL SERIES

टी20 (Ind Vs SL T20 Series) के लिए विराट कोहली को आराम दिया गया है और कप्तान रोहित शर्मा की भी चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है. रोहित भी सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे. केएल राहुल को भी ब्रेक दिया गया है. उनकी जगह पर हार्दिक पंड्या कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे. ऋषभ पंत को खराब फॉर्म की वजह से जगह नहीं मिली है जबकि संजू सैमसन को शामिल किया गया है.

वनडे टीम से रोहित शर्मा करेंगे वापसी

वनडे सीरीज से रोहित शर्मा वापसी करेंगे. मोहम्मद शमी की भी वापसी हो रही है और विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका मिला है. ऋषभ पंत की टीम से छुट्टी हो गई है.

2023 वर्ल्ड कप के लिए लय पकड़ने का बेहतरीन मौका

टीम इंडिया का प्रदर्शन साल 2022 में मिला-जुला ही रहा है. टीम ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों से द्विपक्षीय सीरीज भले ही जीती है लेकिन बड़े टूर्नामेंट में फिसड्डी साबित हुई. पहले एशिया कप में हारकर टीम बाहर हुई और फिर टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों करारी हार मिली. साल के आखिरी महीनें में बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी भारतीय टीम कमाल नहीं कर पाई. टेस्ट सीरीज 2-0 से भले ही टीम जीती हो लेकिन कई मोर्चे पर टीम की कमजोरियां खुलकर सामने आईं. वनडे सीरीज तो भारतीय टीम को 2-1 से हारकर ही संतोष करना पड़ा है. 2023 वर्ल्ड कप में अब साल भर का भी समय नहीं है और ऐसे में भारतीय टीम के लिए लय पकड़ना जरूरी है. श्रीलंका के साथ टी20 और वनडे सीरीज दिग्गजों के लिए फॉर्म में आने का भी एक मौका है.

टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम: हार्दिक पंड्या (कप्तान), सूर्य कुमार यादव (उप कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, उमरान मलिक, शिवम मावी, मुकेश कुमार.

