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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

हरमनप्रीत कौर ऐसा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं, एशिया कप में महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया

भारतीय महिला टीम ने विमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंद दिया है. पाकिस्तान की टीम 55 रनों पर ऑलआउट हो गई थी.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 05, 2026, 10:22 PM IST

हरमनप्रीत कौर ऐसा करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनीं, एशिया कप में महिला टीम ने पाकिस्तान को हराया

भारतीय महिला टीम ने मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया. (फोटो- IANS)

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर टी20 इंटरनेशनल में 150 मैचों में कप्तानी करने वाली पहली कप्तान बन गई हैं. हरमनप्रीत यह मुकाम हासिल करने वाली पहली क्रिकेटर हैं. किसी पुरुष क्रिकेटर ने भी इस मुकाम को आज तक हासिल नहीं किया है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू का नाम है, जिन्होंने 121 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कप्तानी की है. मेग लेनिंग 100 मैचों में कप्तानी करने के साथ तीसरे नंबर पर हैं. हरमनप्रीत कौर ने ये मुकाम विमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल किया.

मैच में क्या हुआ?

पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ शनिवार को विमेंस एशिया कप 2026 के 9वें मुकाबले में सिर्फ 55 रन पर आउट हो गई. पाकिस्तान को सस्ते में समेटने में श्री चरणी (7/3) और प्रेमा रावत (9/3) का अहम योगदान रहा. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 18.1 ओवरों में ऑल आउट हो गई. भारतीय महिला टीम ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया. हरमनप्रीत 18 रन बनाकर नाबाद रहीं.

ढह गई पाकिस्तान की बल्लेबाजी

पाकिस्तान के लिए सलामी जोड़ी के रूप में मुनीबा अली ने शवाल जुल्फिकार के साथ 4.3 ओवरों में 27 रन की साझेदारी की. नीबा 15 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुईं। उनकी इस पारी में 1 चौका भी शामिल रहा. अगले ओवर में श्री चरणी ने गुल फिरोजा (0) और जुल्फिकार (14) का विकेट भी गंवा दिया. महज 29 के स्कोर तक टीम अपने 3 विकेट खो चुकी थी, जिसके बाद विकेटों का पतझड़ लग गया

5 के स्कोर तक पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके थे. सके बाद उम्म-ए-हानी ने एमान फातिमा के साथ सातवें विकेट के लिए 24 गेंदों में 10 रन जुटाए, लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद एक बार फिर टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. 

कैसी रही भारतीय गेंदबाजी

भारत के लिए श्री चरणी ने 4 ओवरों में 7 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि प्रेमा रावत ने इतने ही ओवरों में 9 रन देकर 3 विकेट हासिल किए. वहीं, दीप्ति शर्मा ने 3.1 ओवरों में 5 रन देकर 2 विकेट चटकाए. शेफाली वर्मा ने 3 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 10 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की. 

बता दें कि भारत ने विमेंस एशिय कप 2026 के अपने शुरुआती मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की हैं. टीम इंडिया ने थाईलैंड को 94 रन से हराने के बाद अगले मैच में हांगकांग, चीन को 137 रन से रौंदा था. 'ग्रुप-ए' में मौजूद टीम इंडिया सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है. 

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