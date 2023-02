IND vs PAK Asia Cup: 'भारत होगा अपने लिए Go to hell', मियांदाद तिलमिलाए और लोग जमकर हंसे

Javed Miandad on BCCI: पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के लिए भारतीय टीम की 'NO' से जावेद मियांदाद तिलमिला उठे हैं. बीसीसीआई पर दिया भद्दा बयान.

Updated: Feb 06, 2023, 08:30 PM IST

