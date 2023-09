Ind Vs NZ Tim Southee hat-trick: आखिरी ओवर में हैट्रिक लेकर टिम साउदी ने रोकी भारत के रनों की रफ्तार

डीएनए हिंदी: भारत और न्यूजीलैंड (Ind Vs Nz 2nd T20) के बीच दूसरे टी20 मुकाबले में टिम साउदी ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की है. 20वां ओवर फेंकने आए साउदी ने तब तक मैच में एक भी विकेट नहीं लिया था और क्रीज पर हार्दिक पंड्या और सूर्यकुमार यादव थे. टीम इंडिया के फैंस को बड़े ओवर की उम्मीद थी लेकिन पासा पलट गया. साउदी ने न सिर्फ कप्तान हार्दिक पंड्या को चलता किया बल्कि अगली दो गेंदों पर दो विकेट चटकाकर अपनी हैट्रिक भी पूरी की.

Tim Southee hat-trick

टिम साउदी ने भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में अपनी हैट्रिक पूरी की है. साउदी ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पंड्या को आउट कराया और अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को चलता किया. इसके बाद बैटिंग करने आए वॉशिंगटन सुंदर भी साउदी की गेंद पढ़ने में चूके और विकेट गंवा बैठे. इन 3 विकेटों के दम पर कीवी बॉलर ने अपनी हैट्रिक भी पूरी कर ली. टी20 क्रिकेट में यह उनकी तीसरी हैट्रिक है.

W W W 🔥



Tim Southee turns hat-trick hero for New Zealand 🎩



Watch the #NZvIND series live on https://t.co/MHHfZPzf4H (in select regions) 📺 pic.twitter.com/tgBUzw6sCw