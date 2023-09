Ind Vs Nz 2nd T20: माउंट मॉन्गानुई पहुंची टीम इंडिया का वेलकम देख रह जाएंगे हैरान, वीडियो में देखें क्या हुआ

डीएनए हिंदी: न्यूजीलैंड के साथ 3 टी20 मैचों की सीरीज (Ind Vs Nz T20) के दूसरे मुकाबले के लिए शनिवार को टीम इंडिया माउंट मॉन्गानुई पहुंच गई है. यहां पहुंचने पर भारतीय टीम का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया गया. खिलाड़ियों ने भी माओरी वेलकम का भरपूर मजा लिया. बीसीसीआई ने इस सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि खिलाड़ियों ने भी इस स्वागत का पूरा लुत्फ उठाया है.

क्या है माओरी वेलकम जिसकी हो रही इतनी चर्चा

माओरी न्यूजीलैंड के इस हिस्से का पारंपरिक स्वागत का तरीका है जिसमें नाच-गाने के साथ बॉडी पेंटिंग कर कई शारीरिक करतब होते हैं. इस पारंपरिक स्वागत में मेहमान की नाक से नाक दबाकर वेलकम किया जाता है. यह दुनिया के सबसे पुरानी लोककलाओं में है.

