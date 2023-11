IND vs NZ Live Update: वानखेड़े में गरज रहा रोहित का बल्ला, गिल भी जमा रहे पैर

डीएनए हिंदी: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्डकप 2023 का पहला सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा जा रहा है. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अजेय रहते हुए यहां तक का सफर तय किया है. वहीं कीवी टीम अच्छी शुरुआत के बाद बीच में लड़खड़ा गई थी. हालांकि उन्होंने अपना आखिरी लीग मैच जीतकर टॉप-4 में जगह पक्की कर ली थी. पिछले वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में भी यही दोनों टीमें आमने सामने थीं. जहां न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था. टीम इंडिया की नजरें उस हार का बदला लेने पर भी होगी. ऐसे में एक हाईवोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. मैच से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए बने रहिए डीएनए हिंदी के साथ.

World Cup 2023 Semifinal IND vs NZ Live Updates

World Cup 2023 के सेमीफाइनल के लिए भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

World Cup 2023 के सेमीफाइनल के लिए न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन

डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, केन विलियमसन (कप्तान), डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, टॉम लैथम (विकेटकीपर), मिचेल सेंटनर, टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट.

रोहित ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया फैसला

रोहित शर्मा ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. रोहित की टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, जिसके साथ आखिरी 4 मैच खेलते आ रही है.

सेमीफाइनल के लिए पिच बदला गया

भारत-न्यूजीलैंड के बीच यह नॉकआउट मुकाबला वानखेड़े के सातवें नंबर पिच पर खेला जाने वाला था, जो एकदम मैदान के बीच में है. अब मुकाबला छह नंबर पिच होगा. यानी सेमीफाइनल मुकाबला फ्रेश पिच पर नहीं उपयोग किया गया पिच पर होगा. छह नंबर पर पिच पर इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका और भारत-श्रीलंका मैच हो चुका है.

भारतीय टीम स्टेडियम पहुंचीं

टीम इंडिया वानखेड़े स्टेडियम पहुंच चुकी है. और मैच से पहले जरूरी प्रैक्टिस भी कर रही है. विराट कोहली कुछ बैटिंग ड्रील्स भी करते दिख रहे हैं.

Team India have arrived at the Wankhede Stadium. 🇮🇳 pic.twitter.com/yB2qRCUEdN