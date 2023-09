IND vs NZ 2nd T20 Pitch Report: माउंट मॉन्गानुई पर किस टीम का पलड़ा होगा भारी, जानें पिच के आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा. इस मैदान पर सिर्फ एक बार ही दोनों टीमें आमने-सामने हुई हैं.

डीएनए हिंदी: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand T20 Series) के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला माउंट मॉन्गानुई (Mount Maunganui Pitch Report) में खेला जाएगा. वेलिंगटन में खेला जाने वाला पहला मैच बारिश से धुल गया था. शुक्रवार को यहां इतनी तेज बारिश हुई कि मैच के लिए टॉस भी नहीं हो सका. अब दूसरा मुकाबला 20 नवंबर को खेला जाएगा, जहां भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. ये मुकाबला रविवार को भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं तो IND vs NZ T20 Series 2022 की Live Streaming Amazon Prime पर उपलब्ध होती.

माउंट मॉन्गानुई तो वैसे बल्लेबाजों को लिए मददगार मानी जाती है. इस मैदान पर वेस्टइंडीज ने 243 रन का स्कोर खड़ा किया था. यहां भारत ने एक ही टी20 मुकाबला खेला है, जिसमें भारत को जीत मिली थी. पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने इस मैदान पर 163 रन बनाए थे और गेंदबाजों ने 156 रन पर ही न्यूजीलैंड को रोक दिया था. टिम साउदी, मिचेल सेंटनर और ईश सोढी वो गेंदबाज हैं, जो उस मुकाबले में खेले थे और एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. इस सीरीज में भी न्यूजीलैंड के ये तीनों गेदबाज टीम में शामिल हैं.

जसप्रीत बुमराह ने इस मैदान पर शानदार गेंदबाजी की थी और 4 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट झटके थे. इसी मैदान पर शिवम दूबे ने एक ही ओवर में 34 रन दे दिए थे. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने वो मैच नहीं खेला था और जो टीम न्यूजीलैंड दौरे पर टी20 सीरीज खेलने गई है, उनके खिलाफ भी उन्होंने कम ही अतंरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं. ऐसे में कीवी कप्तान जरूर परेशान होंगे. इस पिच पर चेज करना मुश्किल माना जाता है और 147 का स्कोर इस मैदान पर सबसे बड़ा सफल चेज है.

भारत का पलड़ा Mount Maunganui पर भारी

टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है. दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इस पिच पर आसान नहीं होता. भारत के पास अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल जैसे तेज गेंदबाज हैं तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव जैसे फिरकी के फनकार हैं. ऐसे में अगर मैच होता है तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहेगा. इस मुकाबले को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं.

